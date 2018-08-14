Авіакомпанія Ernest знову скасувала два рейси

Сьогоднішні рейси з Неаполя до Львова і зі Львова до Неаполя скасовано

Авіакомпанія Ernest скасувала два заплановані на сьогодні авіарейси: ERN277 Неаполь-Львів (плановий приліт – 21.45) та ERN578 Львів-Неаполь (плановий виліт – 16.45). Про це поінформували у Міжнародному аеропорту «Львів».

Причину скасування рейсів авіакомпанія не повідомила.

Нагадаємо, 12 серпня ця сама авіакомпанія скасувала рейси Мілан – Бергамо – Львів та Львів – Мілан – Бергамо.

А перед тим 8 серпня компанія Ernest скасувала авіарейс ERN423/424 Мілан (Мальпенса) – Львів – Мілан (Мальпенса) через технічні несправності повітряного судна A320 EI-GCC. Того ж дня були затримки чотирьох рейсів цієї авіакомпанії зі Львова до Італії та назад..