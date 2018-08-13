За перше півріччя ПАТ “Львівгаз” отримав збиток 80,7 млн гривень

За 6 місяців 2018 року ПАТ «Львівгаз» отримало збиток у розмірі 80,7 млн гривень. Минулий рік компанія також завершила зі збитком 45 млн гривень

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг. Саме тому діяльність компанії «Львівгаз» є збитковою вже п’ятий рік поспіль.

«До прикладу, розрахунком діючого тарифу передбачено, що «Львівгаз» закуповує на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5 886,6 грн./тис. куб. м., а фактична ціна природного газу в поточному році становить 10, 500 грн./тис. куб.», – зазначає Директор фінансовий ПАТ «Львівгаз» Тарас Китриш.

В чинному тарифі компанії «Львівгаз» на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 467,8 млн. грн, а вартість закупівлі цього газу на ринку становить 612,7 млн грн (по факту 2017р). З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 54% від всієї тарифної виручки, занижена ціна газу у розрахунку діючого тарифу стала головною причиною отримання збитків.

Зростають й інші статті витрат пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість пального, необхідного для роботи аварійно-диспетчерської служби «Львівгазу» у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 30%.

На сьогодні, середній рівень заробітної плати в ПАТ “Львівгаз” майже на 28% менший ніж по енергетичній галузі Львівщини.

14 червня 2018 р. НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ “Львівгаз” двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. У зв’язку з цим компанія закликає НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені нею збитки.

Інфомаційна довідка:

ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.