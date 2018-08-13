У Львові вилучили арсенал зброї

Львівські правоохоронці провели санкціонований обшук у помешканні 44-річного львів’янина під час якого виявили 8 предметів, зовні схожих на пістолети, гранату «Ф1» із запалом до неї та 8 боєприпасів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівької області.

Виявлений арсенал поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження, наразі встановлюють їхнє походження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці Львівщини систематично проводять оперативно-профілактичні заходи з метою протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, а також попередження і розкриття злочинів, скоєних із застосуванням зброї.