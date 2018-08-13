У Львові правоохоронці затримали сім’ю наркодилерів

Раніше судимі чоловік та дружина організували на території Львова збут наркотичних засобів «канабіс», «метадон» та психотропної речовини «амфетамін»
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Львівські правоохоронці затримали групу наркодилерів, причетних до  збуту наркотичних засобів у Львові. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час затримання та санкціонованих обшуків у подружжя правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби «канабіс», «метадон», психотропну речовину «амфетамін», а також грошові кошти, отримані від збуту наркотиків у національній та іноземній валютах. Усе скеровано на експертне дослідження.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.