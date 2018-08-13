У Львові правоохоронці затримали сім’ю наркодилерів

Раніше судимі чоловік та дружина організували на території Львова збут наркотичних засобів «канабіс», «метадон» та психотропної речовини «амфетамін»

Львівські правоохоронці затримали групу наркодилерів, причетних до збуту наркотичних засобів у Львові. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час затримання та санкціонованих обшуків у подружжя правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби «канабіс», «метадон», психотропну речовину «амфетамін», а також грошові кошти, отримані від збуту наркотиків у національній та іноземній валютах. Усе скеровано на експертне дослідження.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.