У 21-річного львів’янина патрульні виявили 5 пакетів з «травичкою»

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, вчора під час патрулювання на вулиці Науковій екіпаж патрульних побачив підозрілого чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту та відвернувся, коли побачив службовий автомобіль. Інспектори підійшли до нього та попросили показати документи. Під час поверхневої перевірки в 21-річного мешканця Львова виявили 5 пакетів з невідомою речовиною рослинного походження. Пояснити, що це за речовина, чоловік відмовився. На місце події викликали експертів, які вилучили пакетики. Згодом чоловіка доставили до Франківського відділу поліції. Справу передали слідчим.