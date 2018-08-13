Справа берлінських трамваїв: у мерії знали про проблему

Технічні питання нових трамваїв — робочі і будуть врегульовані фахівцями. Про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міської ради.

“Співпрацюючи з Європейським банком, всі тендерні процедури ми робимо виключно за нормативами Європейського Союзу. Тому процедура була зроблена правильно, експерти це акцептували. Те, що є технічні нюанси, так це ми знали наперед. То не була якась таємниця. Але вартість одного трамваю є унікальною, тому що ми 30 купуємо за ціною одного. І вони всі після капітального ремонту, з новою електронікою, і будуть споживати набагато менше електроенергії. Тому це є вигідно для громади міста Львова”, — прокоментував ситуацію міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у липні до Львова прибули закуплені у Берліні трамваї. Один берлінський трамвай після капітального ремонту з повною заміною системи керування обійшовся місту у 18 тис євро (разом з доставкою — 26 тис євро). Однак, як з’ясувалось, через високі львівські зупинки на деяких з них трамваї не зможуть відкрити двері.

У п’ятницю, 10 серпня, у прокуратурі Львівської області повідомили про факт неналежного виконання службових обов’язків працівників Львівської міської ради та ЛКП “Львівелектротранс”.