Сьогодні у Львові відбудеться молитовна хода (маршрут)

Сьогодні, 13 серпня, у Львові відбудеться молитовна хода (процесія) з нагоди урочистого свята Пресвятої Діви Марії Фатімської. Її організовує Митрополича Курія Львівської Архідієцезії РКЦ. Хода триватиме з 20.00 до 21.00, і за її маршрутом ситуативно перекриють рух транспорту. Водіїв просять з розуміння поставитись до ситуації, та у зазначений час оминати вулиці, якими йтиме процесія.

Молитовна хода вирушить від храму Стрітення Господнього і пройде за таким маршрутом: вул. Винниченка, 30а (храм Стрітення Господнього) — вул. М. Кривоноса — вул. Гуцульська — вул. Лисенка — вул. Винниченка, 30а.