Сьогодні – Міжнародний день шульг

Цього дня лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, влаштовують різноманітні заходи та змагання

Сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою. Письмове і кухонне приладдя, двері, замки, комп’ютерні миші і багато іншого – для праворуких. Решта ж пристосовуються.

Тим часом, за даними статистики, близько 10% населення – лівші. Психологи кажуть, що ці люди володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом.

Всесвітній день ліворуких вперше відзначали 13 серпня 1992 за ініціативою британського Клубу ліворуких, створеного 1990-го. Цього дня лівші всього світу намагаються привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати і їхні зручності.

Головною стурбованістю Клубу ліворуких Великобританії є те, що в багатьох школах країни дітей-шульг, як і раніше, прагнуть перевчити до письма правою рукою, що викликає психологічні стреси і знижує успішність учнів.

На щастя, ліворуких школярів сьогодні вже не примушують писати правою, але й нині деякі батьки, вихователі або навіть учителі намагаються перевчити «неправильну дитину».

На Русі до таких людей ставилися підозріло. Їм навіть забороняли надавати свідчення в суді. Вважалося, що шульгою був сам диявол. А в радянських школах маленькі лівші мусили переучуватися в обов’язковому порядку.

Серед відомих людей шульгами були Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Сергій Рахманінов, Пол Маккартні, Рінго Старр, Мерилін Монро, Роберт Де Ніро. Ліворукими були Юлій Цезар та Олександр Македонський, Наполеон і Карл Великий, Вінстон Черчілль та Жанна Дарк, і навіть три президенти США – Рональд Рейган, Джордж Буш-старший і Білл Клінтон.

За матеріалами dilovamova.com