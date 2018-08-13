Синоптики застерігають про грози та високу пожежну небезпеку

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що завтра, 14 серпня, у Львові ввечері очікується подекуди грози, град. А 15 серпня по північній частині території області та місту буде висока пожежна небезпека (4-й клас), в Яворівському районі — надзвичайна (5-й клас).

Так, 14 серпня у Львові буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 14 — 16°, вдень 28 — 30° тепла. 15 серпня синоптики обіцяють вночі місцями, вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 13 — 18°, вдень 22 — 27° тепла. Львівська міська рада закликає усіх бути обережними під час руху. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.