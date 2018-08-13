Прикордонники Львівського загону виявили понад 20 тисяч пачок цигарок (фото)

Сьогодні вночі військовослужбовці Львівського прикордонного загону почули шум двигуна та за допомогою тепловізора зафіксували політ мотодельтаплану неподалік державного кордону. Про цей факт поінформували польських колег, аби запобігти правопорушенню по обидва боки кордону.

У процесі подальших оперативних і пошукових заходів можливих правопорушників виявили на старій злітно-посадковій смузі біля населеного пункту Старий Порицьк у Волинській області. З наближенням мобільної групи прикордонників літальний апарат, який був на смузі, здійнявся в повітря. На місці охоронці кордону виявили двох громадян України разом з автомобілем литовської реєстрації. В транспортному засобі було 14 пакунків цигарок.

А під час подальших пошукових заходів спільно зі співробітниками Національної поліції, неподалік також виявили ще два покинуті автомобілі, «УАЗ» та «Опель». У транспортних засобах було 9 пакунків із тютюновими виробами, одяг і шолом пілота.

Тютюнові вироби – а це понад 20,5 тисячі пачок цигарок, три автомобілі, речі осіб, які, найімовірніше, використовували у протиправній діяльності, передали представникам Національної поліції.

Стосовно двох затриманих осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, так як під час затримання вони спробували вдатися до втечі. Крім того, направлено повідомлення про виявлення ознак злочину за ст. 204 ККУ щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.