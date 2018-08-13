Поліція розслідує інцидент між керівником ЛКП «Господар» і мешканкою

Як повідомив директор ЛКП «Господар» Валерій Таракулов, у зв’язку з агресивними діями мешканки він викликав поліцію. Відтак поліція проводитиме розслідування ситуації.

За словами директора ЛКП «Господар», які наводить прес-служба Львівської міської ради, мешканка завітала до нього в суботу, в неробочий день, приблизно об 11.50−11.55. Жінка поводилася агресивно – лаялася, погрожувала, дряпалася й намагалася порвати одяг, тому довелося викликати поліцію. Поліція взяла покази в обох учасників інциденту і розслідуватиме цю подію.

«Я прийшов в суботу на роботу, щоб полагодити свої робочі питання. Оскільки вікна на другому поверсі, де я сидів, були відкриті, я почув, що до мене йде жінка, яка розмовляє по телефону.

Жінка зайшла в кабінет і накинулася на мене з лайкою та погрозами. Я пробував її заспокоїти і казав, що сьогодні неробочий день. Запропонував спуститися на перший поверх і подивитися графік, коли є прийом мешканців. Коли я встав, щоб вийти, жінка накинулася на мене — почала дряпатися, пробувати порвати майку не мені. Я зловив її за руки і пробував заспокоїти. Тоді вона почала кричати, що до неї домагаються, і вибігла на вулицю. Тому я викликав поліцію. Мій виклик зафіксовано о 12.12. Поліція приїхала, взяла покази й зараз займається розслідуванням справи. Також я поїхав у 8-му лікарню для знання побоїв. Туди ж приїхала ця мешканка з чоловіком. Чоловік і жінка в лікарні весь час мені погрожували. Люди, які стояли в черзі в лікарні, дали свої контакти, що при необхідності можуть свідчити в поліції», – повідомив директор ЛКП «Господар» Валерій Таракулов.

Тим часом мешканка, про яку йдеться, Аля Крупицька, розмістила на своїй facebook-сторінці власну версію історії. За словами мешканки, директор ЛКП «Господар» побив її. Далі подаємо повний виклад історії зі збереженням правопису авторки:

«Я в шоці!? Як таке взагалі можливо!??? Це просто не вкладається в голові здорової людини.

Тепер все по порядку… Мій ранок почався з того що подзвонила бабуся та сказала що в квартирі прорвало трубу і тече вода. Попросила мене викликати аварійну службу на що я спитала чи вона певна що дзвонити треба в аварійну, а не в наш ЛКП, бабуся сказала що там була з самого ранку в директора і він її послав!?!?! (Як Це Можливо?!?!?) Викликавши аварійну я вирішила сходити в ЛКП та подивитись в очі того директора, та пояснити що не варто так розмовляти зі старшими людьми. І тут усе почалося…. коли я прийшла то хотіла дізнатись у першу чергу його ім’я прізвище та посаду…. але не тут то було, він сказав йти за ним коли я відмовилась він схопив мене повалив на підлогу і зажав так що мені було важко дихати… кричала я так що сама не могла впізнати свого голосу… вирвавшись я вибігла на вулицю і почала грюкати у двері сусіднього будівництва, повиходили хлопці і мій жах скінчився. Ми викликали поліцію та слідчу групу. Наразі справа тільки починається… до цих пір знаходжусь у шоці і ніяк не можу повірити що мене побили в ЛКП… директор ЛКП… (адреса ЛКП вул. Личаківська 76, Таракулов Валерій Еркінович директор)».