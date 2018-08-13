Місія можлива: 7 фактів про «Українську пісню – 2018»

18 серпня на «Арені Львів» відбудеться національний проект «Українська пісня», який збере на одній сцені 27 виконавців. Поруч з відомими іменами залунають нові, але не менш яскраві

Кілька цікавих фактів про подію.

1. На участь у проекті надійшло 300 заявок від конкурсантів. Щоб заспівати для цілого стадіону молоді виконавці змагалися між собою 3 місяці

2. 27 виконавців на одній сцені – не випадковий вибір. Саме таку кількість обрали до 27-ї річниці Незалежності України. Уся складність полягає у тому, що кожен музикант потребує індивідуально налаштованої техніки, тому, щоб робота була злагоджена і максимально швидкою, штат технічної підтримки нараховує близько 1000 осіб.

3. На сцені поруч з вітчизняними будуть і гурти з-за кордону. Цьогоріч це польський гурт «CHEMIA», засновником якого є колишній голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Бальчун. Обов’язкова умова участі для них – виконати хоча б одну пісню українською.

4. Переможців обирали у два шляхи: професійне журі та відкритим інтернет-голосуванням на сайті. У склад експертів входили: продюсер Руслан Квінта, музичний продюсер телеканалу «Україна» – Геннадій Вітер, композитор Михайло Некрасов, виконавчий директор «Української пісні» Олександр Порядченко, продюсер каналу М2 Роман Муха, головний редактор онлайн-журналу Karabas Live Ігор Панасов і генеральний продюсер «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик.

– Яким критеріям, на вашу думку, мав відповідати артист?

Г. Вітер: «Сучасна музика дуже багатогранна, і дуже важливо розуміти артисту хто його аудиторія! Наш музичний ринок стрімко розвивається. Всі артисти, які вийдуть на сцену «Арена Львів», обов’язково знайдуть свою публіку. Їхня творчість сучасно, актуальна, має особливу мелодику».

5. Експертне журі до участі відібрало: LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh і RULADA. Переможцями інтернет-голосування стали львівський гурт «Secret Forest» та київський співак «Erômin».

6. Для масштабного шоу підготували 52-метрову сцену, 270 метрів квадратних екранів та оригінальну комп’ютерну графіку. Для порівняння: площа сцени «Української пісні» не далеко втекла від сцени для виступів «Євробачення 2017», яка становила 350 квадратних метрів.

7. Очікується, що проект збере на стадіоні від 17 тис. до 19 тис. людей. Торік проект зібрав 13 тисяч глядачів.