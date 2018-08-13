Львівські випускники отримали грошові нагороди за високі результати ЗНО (фото)

У Львівській міськраді сьогодні відзначили грошовими нагородами випускників загальноосвітніх навчальних закладів Львова, які у 2017/2018 навчальному році отримали 200 й 400 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни.

Мер Львова Андрій Садовий привітав 17 випускників: 15, які набрали 200 балів на ЗНО, і двох, які набрали 400 балів. Від міста вони отримають премії – по 2 тис. грн за 200 балів і 10 тис. грн – за 400 балів