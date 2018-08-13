Львів прощається зі Стефанією Андрусів – викладачкою ЛНУ імені Івана Франка

11 серпня завершився земний шлях доктора філологічних наук, професора Стефанії Миколаївни Андрусів. Про це повідомляють у спільноті Асоціація випускників факультету журналістики ЛНУ ім.І. Франка. З 1993 по 2003 рік Стефанія Андрусів працювала на кафедрі зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка, де викладала теорію та історію культури.

Попрощатися зі Стефанією Миколаївною можна завтра, 14 серпня, о 19:00 у капличці на вул. Пекарській, де відбудеться парастас. Похорон відбудеться з цієї ж каплички у середу, 15 серпня, час похорону уточнюють.

Стефанія Миколаївна Андрусів народилася 26 листопада 1946 року в с. Ріпчиці Меденицького району Дрогобицької області, нині Дрогобицького району Львівщини. Український літературознавець, культоролог, літературний критик. Член Національної спілки письменників України (з 1988 року). Доктор філологічних наук (1996).

1970 року закінчила філологічний факультет Львівського університету. Працювала науковим співробітником у Львівській картинній галереї, викладачем української літератури у Львівському сільськогосподарському інституті, викладачем українознавства в Люблінському університеті (Польща). Перебувала на науковій роботі у Львівському відділенні Інституту літератури НАНУ. Далі викладала теорію та історію культури у Львівському університеті.

Авторка книжок «Роман Іваничук. Нарис творчості», «Подорож без кінця» та багатьох публікацій у періодичних виданнях.