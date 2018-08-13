Іноземні студенти-волонтери розвиватимуть зелені простори Львова

Волонтерки – це Клара з Чехії та Сандра з Німеччини. У співпраці з регіональним ландшафтним парком «Знесіння» вони дізнаються про цінність історичних пейзажів міста. Спільно з ГО Регіональний фонд «Знесіння» та іншими громадськими структурами волонтерки розвиватимуть функції Інформаційно-освітнього центру парку «Знесіння» через перспективні проекти з поводження з відходами, збалансованого туризму та відпочинку в зелених міських зонах, освіти, популяризації діяльності парку.

«Усіх, хто зацікавлений долучитись до розвитку ландшафтного парку — дорогоцінного зеленого міського простору, запрошуємо приєднатися до волонтерів. Зв’язатися можна за — е-поштою: Клара — kpleskacova@seznam.cz, Сандра — saschmid@gmail.com (мови спілкування: українська, чеська, німецька, російська, польська, англійська, загально для всіх – англійська мова)», — кажуть у регіональному ландшафтному парку «Знесіння».

Проект підтримує GLEN (Global Learning and Education Network) – мережа недержавних та урядових організацій, а також молодими, відданими справі людьми, які беруть участь у глобальній освіті. Це спільна неприбуткова, політично незалежна ініціатива дев’яти організацій з Європейського Союзу та однієї з Бенін (Західна Африка). У 2018 році близько 70 молодих людей у віці від 23 до 30 років поїдуть до інших країн.