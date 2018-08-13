Екоінспектори за два дні склали 6 адмінпротоколів на порушників правил полювання

Зокрема, як інформує прес-служба Держекоінспекції Львівщини, 11-12 серпня 2018 року чотири рейдові групи в складі працівників інспекції, Національної поліції та громадських інспекторів з охорони довкілля провели заходи держконтролю на теренах Дрогобицького, Жидачівського, Городоцького та Пустомитівського районів Львівської області.

У підсумку рейдових перевірок за виявлені порушення правил полювання, відповідно до ч.1 ст. 85 КУпАП було складено 6 адмінпротоколів. Працівники поліції також вилучили одиницю вогнепальної мисливської зброї (за користування у нетверезому стані й неадекватну поведінку). Порушникам загрожує адмінпокарання у вигляді штрафу на суму до 1020 грн.

Державна екологічна інспекція У Львівській області нагадує: відповідно до ст. 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» документами на право полювання для громадян України є:

посвідчення мисливця;

щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;

за наявності мисливської собаки – паспорт на собаку.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і надавати їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

За відсутності будь-якого із зазначених документів або з порушенням пунктів, визначених ст. 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх добування – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 102 до 1020 грн і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 510 грн до 1530 грн.

За повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин – передбачено накладення штрафу на громадян від 1020 грн до 2040грн. з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої, і на посадових осіб – від 1530 грн до 2550 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої.

Окрім цього, за незаконне добування мисливських тварин та птахів порушники зобов’язані сплатити шкоду, заподіяну мисливським тваринам, нараховану відповідно до такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України), затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України 19.06.2017 № 301/222 та зареєстрованих у в Міністерстві юстиції України 12 липня 2017 р. за № 842/30710.