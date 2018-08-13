Домажир запрошує пригостити ведмедів медом

14 серпня, на Медового Спаса, у притулку Домажир можна буде обміняти банку меду на вхідний квиток

Акцію «Мед для ведмедя» влаштовує ведмежий притулок Домажир. Також о 16:00 усі охочі матимуть унікальну нагоду приготувати ведмедикам медові смаколики. Для цього потрібна попередня реєстрація за номером: 0637487017 (Саша)

З собою беріть дощечки та мед за можливості.

Ведмежий Притулок Домажир – це природний екоосвітній прострі на Львівщині. Тут мешкає восьмеро ведмедів, які в минулому жили у вузьких клітках при ресторанах, на мисливських притравлювальних станціях і в цирках.

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