У Домі Франка можна буде побачити Янгола України й кожного українського міста зокрема від львівської художниці Наталії Курій-Максимів

Дім Франка запрошує на відкриття виставки «Янголи України» Наталії Курій-Максимів. Виставку відкриють 17 серпня, о 16.00, вул. Івана Франка, 150.

Живописні образи, створені Наталією на склі, – веселі, замріяні, інколи меланхолійні чи задумані, але однозначно добрі, світлі, життєствердні.

Ідея створення серії «Янголи України» виникла в Наталі 2014 року, під час Революції гідності. Першою була картина «Одеський янгол», далі – охоронці Донбасу і Криму. До серії увійшли 25 картин. Кожна робота – це авторське бачення окремого міста і регіону України. Кожен ангел молиться за мир в Україні та кращу долю кожного українця.

Наталя Курій-Максимів – майстер художнього розпису на склі.

Народилася 23 березня 1987 р. у Самборі Львівської області. Дитинство провела в селі Верхнє-Висоцьке в Карпатах. Відтоді пробудилася любов до бойківського краю та українських традицій, які бабуся Анна, майстриня української вишивки, передала маленькій Наталі.

Роботи мисткині можна сміливо назвати мистецькою «етнографією» на склі – це авторська стилізація мотивів життя та побуту українського народу, фольклорні сцени. Поміж улюблених серій – ілюстрування народних українських пісень, сакральні мотиви.

Наталія Курій-Максимів віднайшла власну мистецьку мову в розкритті сакральних і народних мотивів, які опрацьовані крізь призму стилю народної ікони мальованої на склі у ХVIII – XIX ст. Художниця часто надихається творчістю українських майстрів наївного мистецтва, таких як Марія Приймаченко, Ганна Собачко-Шостак, Катерина Білокур.

Наталія Курій-Максимів учасник колективних виставок з 2004 року. Персональні виставки відбулися в Івано-Франківську, Львові, Житомирі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Києві й інших містах. Роботи зберігаються у колекціях України, Європи та Америки.