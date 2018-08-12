Завтра у Львові – без дощу

Вдень на небо якийсь час небо затягнеться хмарами, але ранок і вечір будуть ясними

Як інформує сайт Синоптик, у понеділок, 13 серпня, у Львові буде сонячно, лише вдень на короткий час може захмаритися. Температура повітря становитиме від 16 до 28 градусів тепла. Опадів у Львові завтра не прогнозують. Водночас 13 серпня по півдню території міста й області місцями буде висока пожежна небезпека (4-й клас), та надзвичайна (5-й клас).

До слова, за останні 130 років максимальна температура у Львові 13 серпня становила 32.5° (1946 року), а мінімальна 4.9° (1987 року).

Як повідомила на своїй facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко, у понеділок сонячну й суху погоду варто очікувати на всій території України. Температура повітря становитиме 27-32 градуси тепла.

На Маковія, 14 серпня, також скрізь в Україні буде сонячно і спекотно. 15 серпня – переважно без змін, лише на Заході пройдуть локальні дощі та дещо знизиться температура повітря.