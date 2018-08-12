За добу рятувальникам двічі довелося гасити пожежі сухої трави та стерні

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 11 серпня о 14:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Букавина Жидачівського району на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 500 кв.м. Пожежу локалізовано о 14:27, ліквідовано о 14:36.

Цього ж дня о 14:36 рятувальники отримали повідомлення про пожежу стерні в с. Звенигород Пустомитівського району. Пожежу локалізовано о 15:14, ліквідовано о 15:26. Вогнем знищено стерню на площі 30 000 кв.м.

Нагадуємо, згідно з Правилами пожежної безпеки в агропромисловому комплексі у період збирання врожаю заборонено спалювання стерні, післяжнивних залишків і розведення багать на полях.