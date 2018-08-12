У Вірменському соборі Львова відзначили престольний празник

Отець Тадеос Геворгян, який 17 років був душпастирем у Львові, невдовзі відбуває на інше місце служіння. Новим настоятелем собору стане о. Ісагак. Тож сьогодні мер Львова Андрій Садовий, який долучився до Богослужіння, нагородив о. Тадеоса Почесним знаком Святого Юрія, а новому настоятелеві храму о. Ісагаку вручив ювілейну монету ім. Короля Данила Галицького.

«Святий Юрій є покровителем Львова, тому хочу нагородити Вас цим Почесним знаком. Отче, Тадеосе, Ви завжди залишаєтеся у нашому серці. Ми Вас любимо, шануємо і поважаємо! І вітаємо нового настоятеля – отця Ісагака. Хочу у знак великої поваги покласти на руки отця оцю монету Короля Данила Галицького, який заснував наше місто», – зазначив Садовий.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці нагадує вірянам про майбутнє Воскресіння і є одним із п’яти головних свят Вірменської Церкви. Опісля Літургії урочисто освятили виноград, який є символом свята (адже празник Успіння вірмени ще називають Виноградною Пасхою).

«Християни святкують празники не для вакханалії, а насамперед для осмислення нашого життя, для роздумів над подвигом святих. Ми не випадково цього дня освячуємо виноград, щоб засвідчити нашу віру. Адже виноград – це символ Христа», – сказав під час проповіді о. Тадеос.