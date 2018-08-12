У Турці відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям

У місті Турка відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Спортивну споруду облаштували в межах реалізації обласної програми «Спортивний майданчик» і за дофінансування з місцевого бюджету.

Спортивний майданчик розташований поряд із навчальним закладом. Відтак учні зможуть з користю провести не лише літні канікули, а й вільний від навчання час.

Участь у відкритті взяли представники влади, духовенства, мешканці району. В межах відкриття нагородили переможців юнацького футбольного турніру. Опісля діти провели першу пробну футбольну гру на новому майданчику.