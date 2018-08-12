У Раві-Руській під колеса автомобіля потрапив 7-річний хлопчик
ДТП сталася 11 серпня о 20:32
У місті Рава-Руська Жовківського району біля ресторану «Раз-Два» автомобіль «Газ 5204» під керуванням мешканця с. Потелич Жовківського району 1951 року народження наїхав на пішохода – семирічного хлопчика. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Дитину з місця ДТП госпіталізовано в Рава-Руську ЦРЛ з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».
Обставини події встановлюють.