У Раві-Руській під колеса автомобіля потрапив 7-річний хлопчик

У місті Рава-Руська Жовківського району біля ресторану «Раз-Два» автомобіль «Газ 5204» під керуванням мешканця с. Потелич Жовківського району 1951 року народження наїхав на пішохода – семирічного хлопчика. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дитину з місця ДТП госпіталізовано в Рава-Руську ЦРЛ з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Обставини події встановлюють.