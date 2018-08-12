У Радехівському районі внаслідок ДТП загорівся мотоцикл

12 серпня о 02:08 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП в с. Корчин Радехівського району. Сталося зіткнення автомобіля, марку та власника якого встановлюють, з мотоциклом Sky Moto.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, внаслідок ДТП травмовано водія мотоцикла 2001 року народження. Юнака з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Червоноградської центральної міської лікарні.

Рятувальники 33 ДПРЧ м. Червоноград ліквідували горіння мотоцикла, який зайнявся внаслідок ДТП, а також здійснили промивку дорожнього полотна від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Обставини події встановлюють правоохоронці.