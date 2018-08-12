У Пісочній внаслідок ДТП серйозно постраждав підліток

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, аварія сталася 12 серпня о 03:02 у села Пісочна Миколаївського району. Водій автомобіля ВАЗ-2106, місцевий мешканець 1994 року народження, наїхав на пішохода, також місцевого мешканця 2002 року народження. Унаслідок ДТП підлітка госпіталізували в реанімаційне відділення Миколаївської КЦРЛ у важкому стані. Діагноз: поєднана травма голови ЗЧМТ.

Обставини події встановлюють.