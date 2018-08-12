У Малих Підлісках перекрили трасу через відсутність електроенергії

У селі Малі Підліски Жовківського району місцеві мешканці перекрили трасу через відсутність електроенергії. Люди вирішили перекрити дорогу через те, що в їхніх домівках відучора немає електроенергії. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Як додали в патрульній поліції, люди час від часу пропускають автомобілі, проте розходитися наразі не планують.

Як зазначено на сайті Львівобленерго, у селі Малі Підліски Жовківського району електропостачання відсутнє через аварійне вимкнення. Орієнтовний час увімкнення, зазначений на сайті, – 16.21-16.22 сьогодні, 12 серпня.

До слова, за повідомленням департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 11 серпня на території Львівської області було зафіксовано 24 порушення в роботі систем електропостачання.

Унаслідок проходження грозового фронту в ніч на 12 серпня (грози, пориви вітру до 15м/с), тимчасово без електропостачання залишилися 27 населених пунктів Львівщини.

Окрім того, 11 серпня на «Гарячу лінію області» (тел. 112) надійшло 113 звернень щодо точкових відключень електроенергії. Завершено роботи за 7 зверненнями, тривають роботи ще за 106-ма.