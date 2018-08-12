У Львові відзначили працівників ветеринарної медицини

Свято встановлено в Україні «…відзначаючи вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва і охорони довкілля та підтримуючи ініціативу Міністерства аграрної політики України…» згідно з Указом Президента України «Про День працівників ветеринарної медицини» від 1 листопада 2001 року № 1035/2001.

10 серпня перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус привітав працівників ветеринарної медицини з прийдешнім професійним святом.

У вітальному слові Андрій Білоус наголосив, що працівники ветеринарної медицини роблять дуже важливу справу. «Із нагоди Вашого професійного свята від імені голови Львівської облради та усього депутатського корпусу передаю Вам найкращі побажання. Ми Вас поважаємо і цінуємо!» – сказав посадовець.

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі ветеринарної медицини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди Дня працівників ветеринарної медицини Андрій Білоус відзначив грамотами Львівської обласної ради:

Михайліва Олега Івановича – завідувача Щирецької дільниці ветеринарної медицини Пустомитівської районної державної лікарні ветеринарної медицини;

Дворницьку Віру Петрівну – провідного лікаря ветеринарної медицини, хіміка-токсиколога Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Опісля для присутніх відбувся святковий концерт.