Сьогодні відзначають професійне свято українські будівельники

День будівельника в Україні відзначають щорічно в другу неділю серпня

День будівельника — професійне свято працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України…» згідно з Указом Президента України «Про День будівельника» від 22 липня 1993 р. № 273/93.

Прем’єр-міністр України Володимира Гройсмана у вітанні будівельника зазначив, що «будівельна галузь України переживає динамічний розвиток і є важливим сектором реальної економіки країни».

«В умовах модернізації та втілення структурних реформ перед галуззю відкриваються нові можливості, адже Україна потребує капітального будівництва на основі інноваційних інфраструктурних проектів та сміливих амбітних рішень. І наша спільна мета – зробити якісний прорив у перезавантаженні країни, в процесі чого будівельна галузь відіграватиме роль флагмана.

Переконаний, що передові рішення та високі технології, виробнича модернізація та впровадження нових підходів для підвищення рівня безпеки праці – ті складові, які сприятимуть стрімкому розвиткові будівельної галузі. У 2017 році було прийнято важливі законодавчі зміни у рамках дерегуляції будівництва, що дало поштовх для розвитку галузі, збільшення обсягів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення критичної інфраструктури. Тепер важливо не втрачати взятий темп і ставити перед собою нові амбітні завдання.

Висловлюю подяку всім працівникам галузі за високі трудові досягнення та щоденну працю, яка змінює нашу країну на краще. Бажаю галузі процвітання, а всім будівельникам – професійного зростання, добробуту, міцного здоров’я та мирного неба!» – йдеться у вітанні.