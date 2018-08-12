Сьогодні на Львівщині відкрили два храми

Сьогодні, 12 серпня, у селі Надичі Жовківського району, відбулося відкриття й освячення храму Успіння Святої Анни УГКЦ. Участь в урочистостях взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка.

З нагоди завершення будівництва та відкриття храму присутні мешканці села та району, представники влади, духовенства й інші гості взяли участь у святковій Божественній Літургії. Опісля духовенство освятило новозбудований храм.

Будівництво церкви Успіння святої Анни розпочалось у 2008 році. Парох храму – отець Віталій Лупій.

А в місті Буськ сьогодні відбулося відкриття церкви святої Параскеви – пам’ятки архітектури національного значення.

Храм є унікальною пам’яткою дерев’яної сакральної архітектури, в ньому правив батько відомого українського діяча президента ЗУНР Євгена Петрушевича – отець Омелян Петрушевич (1830-1901 рр.).

Церква святої Параскеви – дерев’яна сакральна споруда в місті Буськ Львівської області. Розташована в історичному передмісті Довга Сторона у північно-східній частині міста. Храм внесено до реєстру пам’яток архітектури національного значення під охоронним номером 441/1.

Храм зведено за канонами народної архітектури галицької школи. Це дерев’яна двозрубна одноверха церква. Побудована з соснових брусів. Належить до рідкісного типу центричних споруд, що нагадують своєю планово-просторовою структурою ротонду. Центральний восьмигранний зруб витягнутий по осі схід-захід, до нього зі сходу примикає гранований п’ятистінний зруб. Центральний об’єм перекритий восьмигранним шатровим верхом, який поставлено на восьмерик з двома заломами і завершено сліпим ліхтарем. Центральний і східний зруби оточені піддашшям на приставних кронштейнах. Покриття ґонтове. Хори розміщені в центральному зрубі над аркою.