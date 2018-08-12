Сьогодні – Міжнародний день молоді

12 серпня в системі ООН відзначають Міжнародний день молоді, покликаний нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, а також повсякденні проблеми, які стоять на їхньому шляху.

Нині у світі проживає рекордне число молодих людей – близько 1,8 мільярда дітей і підлітків у віці від 10 до 24 років. Кожна 10-та дитина перебуває в зоні конфлікту, а 24 мільйони з них не ходять у школу. Політична нестабільність, а також обмежене поле для залучення молоді в політичне і соціальне життя призводять до зростання ізоляції молодих людей.

Відтак темою цього Дня 2018 року було обрано «Безпечні майданчики для молоді», оскільки молодь потребує безпечних майданчиках, на яких можна збиратися, займатися діяльністю, пов’язаною з їхніми різноманітними потребами й інтересами, брати участь у процесах прийняття рішень і вільно виражати себе. У час, коли існує багато видів просторів, безпечні майданчики необхідні для забезпечення гідності й безпеки молоді. Громадянські майданчики дозволяють молоді займатися питаннями управління, громадські місця надають молодим людям змогу брати участь у спортивних та інших заходах у своїх громадах, цифрові простори допомагають молоді взаємодіяти практично з усіма, а добре сплановані фізичні простори можуть допомогти задовольнити потреби різноманітної молоді, включаючи жертв маргіналізації або насильства.

Безпечні простори мають бути інклюзивними, щоб забезпечити гідні умови для молоді різних прошарків суспільства. Наприклад, в умовах гуманітарної кризи або конфлікту в молодих людей може не бути місця для реалізації свого потенціалу. Крім того, молоді представники різних статей, етнічної, релігійної або культурної приналежності не повинні відчувати страх у таких просторах. Коли в молоді є безпечні місця для занять, вони можуть зробити позитивний внесок у розвиток, побудову світу та забезпечення соціальної згуртованості.

З Міжнародним днем молоді українців привітав Президент Петро Порошенко.

«Бажання втілювати свої мрії та ідеї і змінювати майбутнє – незмінний супутник молодості. Будьте рішучими, впевненими у власних силах та натхненними! Ви – рушійна сила змін в України, і саме вам вирішувати, якою буде наша країна!» – написав Петро Порошенко на своїй facebook-сторінці.