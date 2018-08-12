На Самбірщині перекинувся «Крайслер»

Двох пасажирок, які отримали тілесні ушкодження, доставили в лікарню

У Самбірський відділ поліції 11 серпня надійшла інформація про те, що о 04.12 у селі Воютичі сталася автопригода з потерпілими.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водійка автомобіля «Chrysler Voyager», 40-річна мешканка райцентру, не впоралася з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся на дах.

Двоє пасажирок легковика, місцеві мешканки віком 39 та 48 років, отримали тілесні ушкодження. Одну з травмованих жінок госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, іншу – в травматологічне.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі встановлюють обставини автопригоди. Триває досудове розслідування.