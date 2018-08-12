Авіакомпанія Ernest скасувала два сьогоднішні рейси

Як інформує Міжнародний аеропорт «Львів», авіакомпанія Ernest скасувала два рейси, заплановані на сьогодні, 12 серпня. Зокрема, скасовано рейси ERN223 Мілан – Бергамо – Львів та ERN224 Львів – Мілан – Бергамо.

В аеропорту додали, що причин скасування рейсів авіакомпанія не вказала.

Нагадаємо, щойно 8 серпня компанія Ernest скасувала авіарейс ERN423/424 Мілан (Мальпенса) – Львів – Мілан (Мальпенса) через технічні несправності повітряного судна A320 EI-GCC. Того ж дня були затримки чотирьох рейсів цієї авіакомпанії зі Львова до Італії та назад..