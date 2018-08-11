Завтра відбудеться благодійне сходження на Пікуй з «жульєткою»

Мета заходу – збір коштів на придбання спеціального візка «жульєтки» з електропідсилювачем, з допомогою якого більше людей з інвалідністю зможуть подорожувати Карпатами. Благодійна акція відбудеться в рамках проекту On3wheels (На трьох колесах).

Команда проекту On3wheels два роки поспіль успішно організовує подорожі горами для людей з інвалідністю. За словами організаторів проекту, з допомогою спеціального візка «жульєтки» вже здійснили 17 сходжень на різні точки українських Карпат за участю людей з інвалідністю. Наразі такий візок в Україні один.

Цієї неділі львів’яни здійснять благодійне сходження на гору Пікуй, аби зібрати кошти на придбання спеціального другого візка «жульєтки» із електропідсилювачем. Учасниками акції є спортивні молодіжні організації, команда проекту On3wheels та усі охочі. Ірина Трач, яка живе з інвалідністю, вперше підніметься на гірську вершину з допомогою «жульєтки». Ірина поділилася, що це її перша така мандрівка в гори.

«До нас часто звертаються звичайні українці, які хочуть організувати похід для своїх друзів з інвалідністю і ми безкоштовно надаємо їм наш спеціальний візок. Наші волонтери, кількість яких щоразу збільшується, — звичайні активні українці, які хочуть бути причетними до суспільних змін. Ми хочемо, щоб таких подорожей ставало більше, аби люди з інвалідністю могли здійснити мрію помандрувати карпатськими горами», — кажуть організатори.

Всі охочі долучитись до придбання спеціального візка, можуть надсилати кошти на карту:

Найменування організації — ГО ОН3ВIЛС ГО

Код отримувача: 41 523 023

Код Банку (МФО): 325 321

Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Рахунок отримувача: 26 007 053 713 319

Призначення платежу: на жульєтку.

Довідка. Команда On3wheels у 2016 році здійснила унікальну велоподорож до Лісабону. Тоді разом з Іваном Маслюком, який живе з ДЦП, вони перетнули 12 країн. Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальному триколісному велосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отримав назву On3wheels (На трьох колесах). Хлопці не залишилися осторонь проблем людей з інвалідністю і приїхавши додому розпочали новий і унікальний для України проект La Joëlette — підкорення вершин людьми з інвалідністю, який успішно впроваджують другий рік поспіль.