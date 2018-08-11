Загадуйте бажання: цими вихідними можна спостерігати найбільший зорепад року

Потік Персеїд можна буде спостерігати в ніч з 11 на 12 серпня та з 12 на 13 серпня, найбільш інтенсивний – 13 серпня після півночі

Персеїди – метеорний потік, який іде з боку сузір’я Персея і буквально є «дощем із зірок» – метеорів, які проносяться небом зі швидкістю до 59 км/сек., повідомляє «Укрінформ».

Щоб спостерігати зорепад, потрібно вибрати темне і безхмарне місце. У небі можна буде побачити яскраві смуги і кулі. Важливо спостерігати частину неба з боку сузір’я Персея, яке знаходиться у північній частині.

Рекорд щільності потоку зафіксовано 1993 року – 500 метеорів на годину. Згідно з попередніми оцінками вчених, щільність цьогорічного найбільшого потоку буде помірною: 60-70 метеорів на годину.