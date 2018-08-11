Український інститут національної пам’яті просить скасувати обмеження на копіювання інформації в архівах

Про це інформує прес-служба УІНП.

Річ у тім, що Наказом Мін’юсту від 27.06.2018 № 2059/5 внесено зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, згідно з яким обмежено можливості користувачів копіювати архівні документи.

Запроваджені зміни забороняють копіювання власними технічними засобами документів великих форматів (більше А4) та справ з товщиною корінця понад 4 см, а також берестяних грамот, документів на пергаменті, рукописів, стародруків, документів зі згасаючим чи слабкоконтрастним текстом, документів, виконаних аквареллю, гуашшю, олівцем, вугіллям, залізогаловим чорнилом, архівних фондів (нефондових колекцій), колекцій у повному обсязі; зазначено про неприпустимість копіювання інформації, яка міститься у довідкових документах архіву; визначено, що копіювання здійснюється безконтактними мобільними копіювальними технічними засобами без штативів і зйомних об’єктивів.

«Обмеження в копіюванні позбавляють громадян можливості детально досліджувати історію власної родини чи населеного пункту, стоять на заваді пізнання українцями свого минулого. А саме відсутність знань про минуле використовує нині російська пропаганда для поширення нових чи утримання старих радянських міфів, які розколюють українське суспільство. Ми переконані, що в умовах інформаційної війни українська держава має докладати серйозних зусиль для популяризації нашої історії, долучати до ознайомлення з нею своїх громадян. На жаль ухвалені нещодавно зміни можуть завадити в реалізації цих вкрай важливих завдань, тому вони мають бути скасовані», – зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Довідка. 21 травня 2015 р. набув чинності Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», підготовлений за участі Українського інституту національної пам’яті. Законом запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті. Такий крок допоможе глибше дізнатися про минуле й буде однією з гарантій неповернення тоталітарних практик у роботі правоохоронних органів та спеціальних служб незалежної України.

Сталий доступ до архівних матеріалів репресивних органів гарантований кожному на виконання Законів України та Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів, яка вважає можливість об’єктивно вивчати власну історію невід’ємною ознакою демократії.

Після падіння комуністичного режиму Польща, Чехія, Болгарія, країни Балтії та Центрально-Східної Європи зробили доступними секретні документи каральних органів і таємної поліції та передали їх цивільним відомствам – аналогам Українського інституту національної пам’яті.