У Шегинях виявили розшукувану Інтерполом «Мазду»

Викрадену автівку виявили вчора на кордоні з Польщею. Нею керував громадянин України. Чоловік перетинав кордон у пункті пропуску «Шегині». Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що автомобіль «Мазда» перебуває у розшуку. За наявною інформацією він був викрадений в Чилі.

Про цей факт поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Автомобіль передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших заходів.

Співробітники Держприкордонслужби в підсумку перевірок за базою даних Інтерполу лише з початку року виявили понад 100 транспортних засобів, які перебували в міжнародному розшуку.