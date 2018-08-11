У Львові відбулося навчання для патронатних вихователів

Сьогодні, 11 серпня, відбулося навчання для кандидатів на патронатних вихователів, які виявили бажання доглядати за дітьми, що потребують захисту

Захід відбувся за підтримки освітньої фундації.

Серед учасників заходу майбутні патронатні батьки з різних районів області, представники служби у справах дітей, центрів соціальних служб, тренери.

«Ви робите важливі кроки, щоб створити дітям, які потребують нашої з вами допомоги, хороші умови. І сьогодні ми повинні рухатися лише вперед у цьому напрямку. Дякую усім дотичним до організації навчання та супроводу службам та організаціям. Сьогодні наша держава перебуває у процесі змін – децентралізація, деінституалізація і завдання кожного з нас бути своєрідним рушієм цих змін. Дякую Вам, що сьогодні відкриваєте свої серця до потреб інших, бажаю вам не втрачати цього відчуття на всьому шляху», – зазначила заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

Відтак учасники навчання вже пройшли етап первинного відбору, зібрали необхідні документи.

«Упродовж навчання ви отримаєте надзвичайно важливу інформацію, яка допоможе вам у майбутній роботі з дитиною. І завдяки нашій спільній праці діти, у сім’ях яких є проблеми, зможуть залишатися проживати у своїй громаді, максимально наближено до родини та спеціалістів, які надають підтримку її батькам. Ми разом маємо пройти цей шлях в усвідомленні відповідальності за кожну дитину, яка буде потребувати патронатного вихователя», – наголосив директор Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ярослав Бордіян.

Програма підготовки кандидатів у патронатні вихователі складається з 9 основних тренінгових занять, заняття в помешканні кандидатів у патронатні вихователі за участю всієї родини, 1 обов’язкового заняття з домедичної підготовки, після якого кандидати зобов’язані отримати сертифікат.

«Ви є першими патронатними вихователями на Львівщині. Ваша праця після завершення навчання буде нелегка, але дуже потрібна. А ми, в свою чергу, готові всіляко вам сприяти та допомагати», – зауважив заступник начальника Служби у справах дітей Львівської ОДА Роман Хлопецький.

Після проходження навчання відбувається співбесіда та прийняття остаточного рішення про створення патронатної сім’ї, підготовка розпорядчих документів та договору надання послуг. Опісля призначають державне фінансування.

Довідково. Патронат – це нова форма сімейного виховання, яка передбачає надання комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя. Простіше – це сім’я, яка екстрено, в будь-яку годину дня чи ночі має змогу тимчасово прийняти до себе дитину, яка опинилась у біді. Така сім’я обов’язково проходить спеціальне навчання, а коли починає працювати – отримує заробітну платню.

Хто потребує послуги патронату?

– новонароджені діти, від яких відмовились батьки

– підкинуті, безпритульні діти

– діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров’ю

– діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження

– діти, в яких батьки або особи, які їх заміняють, померли, пропали безвісті

Так, перелік включає такі категорії діток, які потребують компетентної термінової допомоги.