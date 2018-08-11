У Львові стартує V міжнародний фестиваль «Музика у старому Львові»

Захід відбувається в партнерстві із фестивалем «Музика у старому Кракові», який є важливою подією у сфері культурної співпраці України та Польщі. Протягом двох тижнів фестивалю на львів’ян і гостей міста очікує насичена концертна програма за участі більш як 100 виконавців з різних міст України та Польщі. Фестивальні події відбуватимуться паралельно з 43-м святом музики в Кракові, куди завітають українські колективи і солісти.

Особливістю фестивалю «Музика у старому Львові» є те, що його концерти виходять за межі традиційної сцени та відбуваються в храмах, пам’ятних та історичних місцях. Серед цьогорічних локацій – Палац Потоцьких, музей Пінзеля, Італійський дворик, храм св. Івана Хрестителя, церкви св. Андрія та св. Миколая й інші знакові місця королівського Львова. Відкриття фестивалю – сьогодні, 11 серпня, в архикатедральному соборі св. Юра у Львові за участю українських і польських виконавців. Закриття фестивалю відбудеться 26 серпня в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, – інформує прес-служба Кредобанку.

«Цьогорічною родзинкою фестивалю є те, що на нього вдруге завітає директор фестивалю «Музика у старому Кракові» Станіслав Галонський, який диригуватиме оркестром під час відкриття фестивалю 11 серпня. Символічно, що цьогоріч заключний концерт фестивалю пройде у гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла, де розпочався перший концерт фестивалю 5 років тому. Цього разу у нас виступатиме багато музичних подружніх пар: дует гітаристів з Харкова, львівські – Олена та Ігор Мацелюхи, подружжя Беруцьких з Польщі. Загалом буде більше ста виконавців», – розповів Сергій Бурко, засновник фестивалю «Музика в старому Львові» та художній керівник оркестру «Віртуози Львова».

Цьогорічна програма фестивалю сформована так, що концерти відбуватимуться три дні щотижня і наприкінці тижня – у п’ятницю, суботу і неділю, бо саме у передвихідні і вихідні у Львові найбільше гостей, – інформує «День». А в часі святкування Дня незалежності України – 24, 25 та 26 серпня – музиканти навіть гратимуть по два концерти на день.

Загалом в афіші фестивалю твори Е. Вілли Лобоса, М. де Фальї, І. Альбеніса, Е. Гранадоса, П. Беллінаті, І. Сервантеса, Р. Дієнса, І. Накагави, Л. Брауера, Р. Роджерса, Й.С. Баха, Ц. Франка, Б. Бідермана, Б. Сападіні, Г. Гуані, Ж. Бойвіна, Ф. Ліста, Д. Шостаковича та ін., також – церковна музика українських композиторів, а ще – музика львівських композиторів.

У програмі – вечори органної та гітарної музики, концерти «Мотиви давнини», «Романтичні етюди», «Музика при свічках», «Фаготіссімо» і не тільки.

Ідея фестивалю виникла 2014-го, коли Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» відзначав 20-річчя від часу створення. Втілив проект керівник колективу, народний артист України Сергій Бурко разом із директором польського фестивалю «Музика в старому Кракові» Станіславом Галонським.