У лікарні помер 7-річний хлопчик, який постраждав у ДТП на Запоріжжі

Кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи – сьогодні в лікарні під час операції померла дитина, хлопчик 2011 року народження. Про це повідомляє «5 канал».

П’ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків: троє – в реанімації, двоє – у відділенні інтенсивної терапії. Ще чотирьох людей оглянули та відпустили додому.

«Це переломи тих чи інших відділів хребта, переломи ребер, черепно-мозкова травма, перелом ключиці, забиття. В реанімації перебувають дві жінки, чиї діти загинули, і в реанімації перебуває потерпілий, котрий був безпосередньо в автомобілі як пасажир. Одному пацієнтові взагалі не потрібно буде проводити оперативного втручання, у пацієнтки ми зараз оцінюємо тяжкість ушкодження. Шанси 50 на 50, чи потрібна буде операція», – коментує ситуацію головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

З жінками, чиї діти загинули, працюють психологи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами) й затримала водія вантажівки. Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.

Як з’ясували, водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення й не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів.

Також у відділі комунікації поліції Запорізької області просять зголоситися свідків цієї моторошної ДТП, яка сталася 10 серпня на автошляху «Харків-Сімферополь». Поліцейські звертаються до громадян із проханням, якщо ви маєте будь-які відеозаписи з приводу цієї події зверніться за телефонами (061) 239-24-70, 239-23-66, 239-23-72, «102», або в інший зручний для вас спосіб. Анонімність гарантується.

Для близьких потерпілих під час аварії на трасі Харків-Сімферополь запорізька поліція відкрила «гарячу лінію».

Нагадаємо, вчора близько 14:30 на автошляху «Харків-Сімферополь» біля села Каменське сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажний автомобіль «КамАЗ» та маршрутне таксі.

Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів. Спершу повідомляли про 5 загиблих, але згодом з’ясували, що внаслідок аварії загинуло шестеро людей, з яких п’ятеро – діти. Серед них – мешканці Львівщини. Ще 12 осіб було травмовано.