Львівщина – серед лідерів за кількістю учнів, зарахованих до закладів профосвіти за кошт регіонального та держзамовлення

Понад 60 тисяч вступників уже зарахували до закладів професійно-технічної освіти на бюджет

Вступна кампанія до закладів профосвіти триватиме до 1 вересня, однак уже зараз близько половини запланованої кількості вступників зарахували на навчання. Таку інформацію Міністерство освіти і науки України отримало станом на 10 серпня 2018 року.

«Готуючись до вступної кампанії, місцеві органи влади склали прогнозований обсяг регіонального замовлення. Далі в липні уряд затвердив обсяг держзамовлення за професіями загальнодержавного значення – нині це 25 професій», – розказала генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

Цього року обсяг держзамовлення у закладах, які належать до сфери управління МОН, на підготовку робітників за професіями загальнодержавного значення становить 7 888 осіб. З них уже зараховані 3 275 вступників, тобто 42% прогнозованого обсягу.

Прогнозований обсяг регіонального замовлення цьогоріч – понад 110 тис. учнів. З них уже зараховано 59 867 вступників, що становить 52% прогнозованого обсягу.

«Інтенсивність набору вступників до закладів профосвіти залежить від багатьох чинників, зокрема від якості інформаційної кампанії закладу. Адже вступникам важливо знати про професії, яким навчають у закладі, переваги такої освіти загалом і перспективи кар’єрного росту після завершення навчання. Також варто враховувати кількість населення регіону та вступників як таких. Цьогоріч у закладах, які постійно працюють над якістю навчання учнів, удосконалюють матеріально-технічну базу та відкриті до співпраці з роботодавцями, вже є певна конкуренція серед вступників», – пояснила Ірина Шумік.

До ТОП-5 регіонів, які зарахували найбільшу кількість учнів за кошти регіонального замовлення, увійшли:

Львівщина (4863 учні);

Одещина (4134 учні);

Харківщина (3816 учнів);

Вінниччина (3506 учнів);

Дніпропетровщина (3464 учні).

До ТОП-5 регіонів, які зарахували найбільшу кількість учнів за кошти держзамовлення для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення (МОН), увійшли:

Дніпропетровщина (380 учнів);

Львівщина (312 учнів);

Полтавщина (301 учень);

Вінниччина (275 учнів);

Чернігівщина (210 учнів).

Однак Ірина Шумік підкреслила, що остаточні результати вступної кампанії будуть у вересні, а зазначені показники зібрані за оперативною інформацією з регіонів.

Нагадаємо, заклади ПТО самостійно визначають конкретні терміни прийому вступників.