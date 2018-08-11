Львівщина – серед лідерів за кількістю учнів, зарахованих до закладів профосвіти за кошт регіонального та держзамовлення
Вступна кампанія до закладів профосвіти триватиме до 1 вересня, однак уже зараз близько половини запланованої кількості вступників зарахували на навчання. Таку інформацію Міністерство освіти і науки України отримало станом на 10 серпня 2018 року.
«Готуючись до вступної кампанії, місцеві органи влади склали прогнозований обсяг регіонального замовлення. Далі в липні уряд затвердив обсяг держзамовлення за професіями загальнодержавного значення – нині це 25 професій», – розказала генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.
Цього року обсяг держзамовлення у закладах, які належать до сфери управління МОН, на підготовку робітників за професіями загальнодержавного значення становить 7 888 осіб. З них уже зараховані 3 275 вступників, тобто 42% прогнозованого обсягу.
Прогнозований обсяг регіонального замовлення цьогоріч – понад 110 тис. учнів. З них уже зараховано 59 867 вступників, що становить 52% прогнозованого обсягу.
«Інтенсивність набору вступників до закладів профосвіти залежить від багатьох чинників, зокрема від якості інформаційної кампанії закладу. Адже вступникам важливо знати про професії, яким навчають у закладі, переваги такої освіти загалом і перспективи кар’єрного росту після завершення навчання. Також варто враховувати кількість населення регіону та вступників як таких. Цьогоріч у закладах, які постійно працюють над якістю навчання учнів, удосконалюють матеріально-технічну базу та відкриті до співпраці з роботодавцями, вже є певна конкуренція серед вступників», – пояснила Ірина Шумік.
До ТОП-5 регіонів, які зарахували найбільшу кількість учнів за кошти регіонального замовлення, увійшли:
Львівщина (4863 учні);
Одещина (4134 учні);
Харківщина (3816 учнів);
Вінниччина (3506 учнів);
Дніпропетровщина (3464 учні).
До ТОП-5 регіонів, які зарахували найбільшу кількість учнів за кошти держзамовлення для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення (МОН), увійшли:
Дніпропетровщина (380 учнів);
Львівщина (312 учнів);
Полтавщина (301 учень);
Вінниччина (275 учнів);
Чернігівщина (210 учнів).
Однак Ірина Шумік підкреслила, що остаточні результати вступної кампанії будуть у вересні, а зазначені показники зібрані за оперативною інформацією з регіонів.
Нагадаємо, заклади ПТО самостійно визначають конкретні терміни прийому вступників.