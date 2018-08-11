Львів’ян запрошують на Сніданок довіри

Публічна · Організовує Креативне місто Львів – Creative city Lviv та Biennale of Trust

«Літні недільні ранки – прекрасний час для початку нових традицій. Снідати разом у середмісті, ділитися домашніми стравами і кавою, ділити неділю у спільному товаристві – ось що ми пропонуємо вам 12 серпня», – зазначають організатори події, Креативне місто Львів – Creative city Lviv і Biennale of Trust.

Тож усіх охочих запрошують захопити щось смачне, взяти дітей, друзів, домашніх улюбленців і прийти в неділю, 12 серпня, від 10:00 на вулицю Вірменську (верхню частину — від вулиці Друкарської до «Дзиґи»).

«Артисти, власники закладів, активісти, музиканти, журналісти, просто містяни зійдуться за одним довгим столом з домашніми стравами і кавою, які ми принесемо з собою для спільної трапези. Тут ми маємо відчути, що у Львові є спільнота не лише у соцмережах. Будемо обмінюватися цікавими ідеями, проектами і навіть домашніми рецептами з тими, хто живе поруч, і хоче зробити щось добре. Будемо разом снідати, говорити, жартувати, слухати музику, знайомитися. Станемо сусідами, які винесли у подвір’я великий стіл, і за неспішною трапезою обговорюють міське життя», – додають організатори.

Сніданок довіри планують повторюватися ще неодноразово. Він не матиме конкретних завдань чи висновків. Головне в ньому – спілкування і знайомства, обмін думками й енергіями.

Сторінка події у Facebook: facebook.com/events/541903862895685