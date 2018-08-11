Біля Крехова невідомі викинули близько шести тонн тваринних решток

Сьогодні вночі поблизу села Крехів Жовківського району невідомі особи викинули відходи тваринного походження, біля шести тонн. Про це повідомив у спільноті «Жовка – моє місто» місцевий громадський діяч, депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський.

За його словами, разом із представниками Національної поліції було здійснено огляд місця. Про цей факт також повідомили керівництво Державної екологічної інспекції у Львівській області,керівника Держпродспоживслужби у Жовківському районі.



Після огляду місця, можна стверджувати,що це відходи і напівтуші молодих свиней. Деякі рештки дикі тварини розтягнули по дорозі.

Наразі очікують висновків Держпродспоживслужби і виїзду на місце лабораторії Держекоінспекції Львівщини.