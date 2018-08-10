Знову втрати на сході: один воїн загинув, двох – поранено

У відповідь українським силам вдалося знищити одного бойовика, чотирьох поранити

Минулої доби, 9 серпня, підконтрольні Росії бойовики на Донбасі вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, в результаті чого один український військовий загинув, двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що загалом ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових 45 разів, у тому числі 3 рази із важкого озброєння.

В ООС додають, що обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермлика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

У тому числі, із мінометів калібром 82 мм були обстріляні позиції біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи.

Повідомляється, що упродовж поточної доби бойовики вже чотири рази обстріляли позиції українських захисників біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил в цей час не зафіксовано.

Зазначається, що за даними розвідки один бойовик був знищений, четверо – поранені.

Нагадаємо, 8 серпня на сході загинув розвідник із Луцька, трьох бійців було поранено.