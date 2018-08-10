Закупівлю берлінських трамваїв розслідує прокуратура

За фактом службової недбалості особами Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротранс»

У прокуратурі Львівської області повідомляють про факт неналежного виконання службових обов’язків працівників Львівської міської ради та ЛКП “Львівелектротранс.

Йдеться про закупівлю 30 німецьких вживаних трамваїв. Їхні технічні характеристики не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.

У прокуратурі розцінюють цей факт як службову недбалість.

Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, цього року львівський громадський транспорт обіцяють суттєво оновити. Крім 30 вживаних трамваїв із Німеччини, до кінця року ЛК «АТП-1» очікує отримати 150 нових великогабаритних автобусів.