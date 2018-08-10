З 2020 на дороги витрачатимуть 65 млрд грн щороку
Починаючи із 2020 року українські дороги щороку будуть отримувати по 65 млрд грн. Про такі зміни розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у ФБ.
“Тепер кожна область має ресурс і всі права будувати власні дороги. У 2019 у ДорФонд надійде 75% акцизу і він складе близько 49 млрд грн, з 2020 – на дороги витрачатиметься гарантовано більше 65 млрд грн щороку!”, – сказав міністр.
За його словами з 1 січня в Україні запрацював Дорожній Фонд – 32,6 млрд гривень (50% акцизу з пального йде централізовано на будівництво доріг).
Завдяки іншим прямим бюджетним програмам і кредитних коштів дорожня галузь отримала рекордне фінансування – близько 50 млрд гривень цього року.
Проведено децентралізацію Укравтодору і 123 000 км автошляхів передано на обласний рівень з відповідним фінансуванням з ДФ – 35%.
Додамо, що у 2015 році уся дорожня галузь України отримала лише 6,5 млрд, з яких половину потрібно було відати за борги попередніх років.