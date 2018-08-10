Євросоюз виступив із заявою щодо ув’язнення Олега Сенцова

«Український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування у російській в’язниці від 14 травня. Його затримали у 2014 році відразу після незаконної анексії Кримського півострова Російською Федерацією.

Повідомляється про швидке погіршення стану здоров’я Сенцова. Ми очікуємо, що Росія забезпечить його належним лікуванням у медичному закладі відповідно до тимчасового заходу Європейського суду з прав людини від 25 липня.

Європейський Союз очікує на дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові. Також потрібно без зволікань звільнити всіх громадян України, яких незаконно утримують в Росії та на Кримському півострові», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні триває 89 день голодування українського режисера Олега Сенцова у російській в’язниці. У вівторок на своїй сторінці у Фейсбук його двоюрідна сестра Наталя Каплан написала, що отримала листа від брата. За її словами, «все не просто погано, все катастрофічно погано».