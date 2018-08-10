Уряд виділив понад 10 млн грн на реконструкцію другого корпусу Перинатального центру

На продовження робіт з реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру, зокрема його другого корпусу, Уряд передбачив із загального фонду державного бюджету субвенцію у 30 млн грн. На сьогодні з цього фінансового ресурсу область отримала 10,1 млн гривень.

Про це інформують у департаменті фінансів Львівської ОДА.

Також надійшли кошти з державного бюджету на заміну ліфтів у лікувальному закладі «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» в сумі 0,9 млн грн із передбачених 2,7 млн грн річних призначень. Фінансовий ресурс перерахували департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Львівський обласний перинатальний центр на вул. Дж. Вашингтона, 6 припинив свою діяльність у вересні 2013 року. Відкриття частини перинатального центру мало відбутись у 2017 році, однак його переносили. Врешті у квітні цьогоріч відбулося офіційне відкриття Львівського обласного клінічного перинатального центру на вул. Дж. Вашингтона, 6. Втім реально перше відділення запрацювало наприкінці червня. До середини липня у Центрі народилася перша сотня малюків.

Також у обласній раді дуже довго визначались із керівником для оновленого закладу. Врешті жодна із кандидаток комісію не задовільнила, тож призначили тимчасового директора. Наступний конкурс відбудеться, ймовірно, восени.