Уночі біля Львова під колесами авта загинув пішохід

Сьогодні вночі, о 3:20, в селі Басівка Пустомитівського району 36-річний мешканець Винників на автомобілі «Рено» скоїв наїзд на пішохода, чоловіка віком 55-60 років, який від отриманих травм помер на місці події.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівщини, наразі поліцейські встановлюють особу загиблого, з’ясовують обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.