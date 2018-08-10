У Шевченківському гаю побудують інформаційно-освітній центр

Ще цього року Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького почнуть розбудовувати. Тут буде новий інформаційно-освітній центр із конференц-залами, лекторіями, приміщенням для виставок. Вже зараз триває тендер, завершити роботу планують наступного року.

Також в цьому році розпочнемо роботу над проектом нового адміністративного корпусу Музею, та фондосховища. Після завершення цих робіт приміщення існуючого адмінкорпусу буде сакралізовано і передано церкві (для монастиря Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу Української греко-католицької Церкви). Окрім того, в цьому році буде проведено реставрацію пам’яток, експонатів, адже, загалом, Музей народної архітектури та побуту має сьогодні понад 21 тисячу експонатів”, — розповіла Наталія Бунда, директор департаменту розвитку ЛМР.

Замовником проектних робіт і будівництва зазначених об’єктів є Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

За словами міського голови Львова Андрія Садового будувати адмінкорпус для Шевченківського гаю є просто необхідно. Оскільки приміщення, яке використовувалось досі, насправді належить УГКЦ, проте у свій час радянська влада його забрала.

“Тому треба відновити історичну справедливість», — наголосив Андрій Садовий.