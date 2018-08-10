У неділю – престольний празник у Вірменському соборі

У неділю, 12 серпня, Вірменський Собор у Львові відзначатиме престольний празник Успіння Пресвятої Богородиці.

Святкова Служба розпочнеться об 11.00 год.

Довідка

Вірменська назва свята Успіння звучить як «Верапохумн Сурб Аствацацні», що дослівно означає «перенесення вгору». Таким чином підкреслюється віра Вірменської Апостольської Церкви у те, що Богородиця по завершенню земного життя була взята душею і тілом до Царства Небесного.

За своїм значенням празник Успіння, який нагадує віруючим про майбутнє Воскресіння, є одним із п’яти головних свят Вірменської Церкви. У день його відзначення заведено здійснювати обряд освячення винограду — хахохорнек. Тому у деяких регіонах Вірменії народ називав цей богородичний празник «Виноградною Пасхою». Водночас свято Успення є найдревнішим серед богородичних празників Вірменської Церкви.